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В наличииот 178 793 руб.255 418 руб.В наличииот 128 952 руб.В наличии42 127 руб.49 562 руб.В наличии25 117 руб.35 882 руб.В наличииот 144 619 руб.206 599 руб.В наличии73 058 руб.91 322 руб.В наличии151 438 руб.В наличии146 600 руб.В наличии100 000 руб.125 000 руб.В наличии347 500 руб.434 375 руб.
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MirDental.ru официальное стоматологическое оборудование
MirDental.RU – российская торговая компания стоматологического оборудования и материалов для врачей- стоматологов и зубных техников с доставкой по всей России.
Компания MirDental.RU работает с 2008 года и предлагает инструменты, установки, крупное и мелкое оборудование, расходные материалы, осветительные приборы, вспомогательные приспособления, необходимые для успешной работы каждой стоматологической клиники. В нашем каталоге есть все, что требуется для лечения и удаления зубов, для имплантации и протезирования, для ухода за полостью рта.
Мы являемся поставщиком 143 крупнейших зарубежных и российских фирм, выпускающих современные комплектующие для кабинета стоматологии и зуботехнической лаборатории. Наши консультанты помогут вам выбрать все для терапевтических и хирургических процедур, ортопедии, пародонтологии, ортодонтии, а также стерилизации, рентгенографии, зуботехники.Подробнее